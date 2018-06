CDA Apeldoorn: maak haast met openbaar toilet Beekbergen

16:32 Dat pas na de zomer wordt duidelijk of Beekbergen een openbaar toilet krijgt, is slecht gevallen bij het CDA Apeldoorn. De partij wil weten of er alternatieven zijn te bedenken, zodat het dorp toch deze zomer al de beschikking heeft over een openbaar toilet.