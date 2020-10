Ruim 800 handtekeningen in Apeldoorn tegen veranderingen bij buurtcoöperatie Zuid

De enige trein waarin een mondkapje niet verplicht is

12 oktober Het is de enige trein waarin de reizigers geen mondkapje hoeven te dragen. Door zitjes te blokkeren is er zo veel ruimte in de wagons van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) dat dit niet nodig is. De museumtrein kent door corona een moeizaam jaar. ,,We zijn vooral blij dat we toch konden rijden en hopen op nog een paar mooie ritten’’, zegt stoker Michel van den Wollenberg.