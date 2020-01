Ruim uur vertraging op A50 bij Beekbergen na ongeval

Een Apeldoorn­se Cauberg en vier bruggen; De Adelaar ontvouwt plan voor wielerpark

6:05 Een 10 meter hoge bult boven op een 10 meter hoge voormalige vuilstort. Een ‘Apeldoornse Cauberg’ is de kers op de taart in de plannen van wielerclub De Adelaar om in het Kanaalpark pal naast de wijk De Maten een wielerparcours aan te leggen. De zeshonderd wielrennende leden kunnen daar veilig trainen en het moet geschikt zijn voor het houden van wedstrijden.