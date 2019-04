Ruim vijftig militairen raakten afgelopen jaren oververhit tijdens oefeningen

Volkszan­ger Frank van Etten viert jubileum met concert in Ahoy

5 april Frank van Etten viert zijn 20-jarig bestaan als zanger op 9 mei 2020 met een concert in Ahoy. De kaartverkoop is vandaag van start gegaan. In het eerste uur zag de Apeldoorner veel bezoek op zijn website. ,,Het zal heus niet op deze manier doorgaan, want anders is het deze maand al uitverkocht.’’