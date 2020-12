Rumah Saya in Ugchelen kampt met forse coronauitbraak, enkele bewoners overleden

In het complex aan Klein Hattem is het momenteel alle hens aan dek. Een douchebeurt is voor bewoners geen vanzelfsprekendheid meer en het wassen kan later op de dag plaatsvinden dan normaal. Bestuurder Roy Dom gaat niet op cijfers in, maar erkent dat er van een forse virusuitbraak sprake is. ,,Zowel onder bewoners als onder personeel. Verdrietig genoeg heeft dit ook geleid tot enkele overlijdens, onder de besmette bewoners.’’