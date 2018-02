'Run' op aandeel zonnepark Apeldoorn

Er zijn 181 investeerders aangehaakt; zij leggen samen 250.000 euro in. Dat is het maximum bedrag van de open fondsenwerving. Deelnemen kon met verschillende bedragen; 23 mensen hebben voor 5000 euro ingeschreven. Het beloofde effectief rendement is 4,2 procent. De aanleg van het park langs de A50 is inmiddels begonnen. Vlakbij de snelweg komen 11.088 panelen te liggen.

Afgelopen weekend stond de teller nog op 100.000 euro, waar de initiatiefnemers overigens ook al blij mee waren. Nadat diverse media over het project schreven is de animo met sprongen toegenomen.