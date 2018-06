Run op plek bij nieuwe zorgopleiding Apeldoorn

Een nieuwe, brede praktijkopleiding voor zorgpersoneel in de regio Apeldoorn lijkt op voorhand een schot in de roos. In elk geval is de animo ervoor groot.

Een groep onderwijsinstellingen en zorgorganisaties in Apeldoorn en omgeving zetten samen het nieuwe traject op. Leerlingen doen praktijkervaring op in meerdere zorginstellingen. Onder meer verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg komen aan bod.

Het is zowel voor de werkgevers als de werknemers zelf een plus als mensen breed inzetbaar zijn. Wie het traject doorloopt heeft een baangarantie.

Oogst

Vorige week is een wervingsdag gehouden voor de nieuwe opleiding. Die was in mum van tijd volgeboekt, met ruim honderd belangstellenden - zonder dat daarvoor veel communicatie nodig was. Bovendien lijkt die dag een goede oogst op te leveren. Er zijn 52 gesprekken gevoerd voor een concreet vervolg. ,,Echt een heel mooi resultaat'', stelt een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn, die ook bij het project betrokken is. ,,We weten dat het een zeer interessant traject is, maar dat het zo’n goede start zou hebben, durfden we niet te hopen.''

De opleiding moet in september voor het eerst van start gaan.

Instroom

De bedoeling is om meer 'instroommomenten' per jaar te houden. ,,We zijn nu heel druk met het daadwerkelijk laten starten van die eerste groep'', vertelt Dion Klopman, die namens de gemeente Apeldoorn is aangehaakt. ,,Zoiets vraagt namelijk heel wat van Saxion en Aventus (de betrokken onderwijsinstellingen, red.) maar ook van de zorgorganisaties. Die moeten goede begeleiding kunnen bieden.'' Om die reden zal de opleiding niet meteen met grote aantallen leerlingen beginnen, en is er nog geen tweede wervingsdag geprikt.

Overstappen