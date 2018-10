Rutte: Kroondomein Het Loo in Apeldoorn blijft deel jaar dicht

Lia Bosch uit Apeldoorn verdedigt haar nationale titel klaverjas­sen

10:56 Het was puur toeval, zegt Lia Bosch (54). Samen met haar kaartmaat Marco Jonker had ze niets in de agenda staan. En dus schreef de Apeldoornse zich vorig jaar in voor het NK klaverjassen. Om uiteindelijk als winnaar weer naar buiten te gaan.