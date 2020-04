Ruzie over ‘vuilwaterpoel’ in bos bij Apenheul gaat door in Apeldoorn

Extra beperkin­gen wegens 'funshoppen’ onnodig, vinden Apeldoorn­se winkeliers

28 april Strenge maatregelen in de Apeldoornse binnenstad om oplevend funshoppen in coronatijd in de kiem te snoeren? De gemeente Apeldoorn meldt zijn vroegst woensdag of die te verwachten zijn, nadat het afgelopen zaterdag weer druk was in de Hoofdstraat.