’s Heeren Loo koopt eigen panden in Apeldoorn terug voor een miljoen euro meer - en is tóch blij

Positieve tests lopen in Oost-Nederland weer op: meeste zorgen in Rijs­sen-Hol­ten en Berkelland

Na een daling gisteren van het aantal positief geteste inwoners in Oost-Nederland, is er afgelopen etmaal weer een stijging te noteren van 186 coronabesmettingen. In totaal werden er 2076 positieve tests bij de GGD's afgenomen, terwijl dat aantal een etmaal eerder 1890 bedroeg.

26 november