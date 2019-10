Saaiste stukje binnenstad van Apeldoorn moet straks mini-parkje zijn

Van somber en saai naar groen en levendig. Van besloten en verstopt naar open en uitnodigend. Een anoniem stukje Apeldoorn is volgend jaar een verrijking van het centrum, zo is de bedoeling.

Het gaat om het gebied achter wat voorheen V&D was. Een stukje niemandsland tussen Beekstraat en Kanaalstraat. De meeste mensen voelen geen enkele behoefte hier eens lekker wat langer rond te hangen; het is vooral een doorgangsgebied voor fietsers en voetgangers.

Sprankelend

Een stuk beter is het al geworden door de vernieuwing van de Beekstraat. En straks moet het helemaal anders zijn: over een jaar ligt hier een soort mini-park. Met als sprankelend hart de Grift - de belangrijkste beek van Apeldoorn. Nu loopt ‘ie nog in buizen onder het wegdek, straks in volle glorie bovengronds, wijst Hendrieke Rossingh, beken-deskundige van de gemeente.

Crisis

En dan te bedenken dat dit voorbestemd was om een bruisende uitbreiding van het winkelgebied te worden. De gemeente kocht alvast percelen aan. Maar toen kwam de crisis en viel alles stil, en in de tussentijd is het denken over binnensteden veranderd. Het winkelgebied moet niet langer zo uitgestrekt mogelijk zijn, maar juist compact. Zodat er meer plek is om gewoon te wandelen, fietsen, zitten. Precies wat hier dus ook de bedoeling is.

Symbolisch

Het gebied zal zeker levendiger worden, denkt Rossingh. Niet alleen doordat het parkje voorbijgangers misschien zal verleiden wat langer te blijven. Maar ook dankzij het nieuwe appartementengebouw, dat achter de historische Leger des Heils-gevel aan de Beekstraat wordt gebouwd. De voordeuren en ramen van dat nieuwe pand zijn gericht op wat straks de Grifthof heet. Nu staan vrijwel alle panden nog haast symbolisch juist met de achterzijde naar dit plekje.

IJsvogel

Het groen en het water helpen straks tegengaan dat dit stenige stuk stad in de zomer teveel hitte vasthoudt. En wanneer het erg hard regent helpen de beek en het gras wateroverlast voorkomen.

Bovendien is het ook nog eens een opsteker voor de biodiversiteit, denkt de gemeente. Een stuk van de Grift wordt hier iets breder aangelegd. Daar slaat bodemmateriaal neer dat is meegevoerd van elders. Dat zal een ideale plek zijn voor de larfjes van de beekprik: een langgerekt visje. En met een beetje mazzel duikt hier straks zelfs de ijsvogel op.

De opknapbeurt begint in het voorjaar en is volgens plan eind volgend jaar klaar.