Sabbatical drijft firma Knip&Plak naar nieuwe initiatieven, of kijkt topvolleybal nog om de hoek?

Het was alleen de afgelopen maanden niet altijd rozengeur en maneschijn, voordat ze tot de beslissing kwamen het volleybal - dit hele jaar - te laten voor wat het was. En het missen van de Olympische Spelen na het mislukte kwalificatietoernooi in Apeldoorn begin dit jaar hielp zeker niet mee. Plak liep al een tijdje met een unheimisch gevoel rond. ,,Te lang dan goed voor me was", erkent ze nu. ,,Ik wilde het al rustiger aan doen. Tot de corona-situatie. En eigenlijk – hoe erg het ook is – kwam die rustige periode voor mij wel even goed uit. Maar het sporten begon weer in de zomer en ik merkte dat ik er nog niet klaar voor was.”