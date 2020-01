‘Sabotage’ velt feestverlichting in binnenstad Apeldoorn

Ten Veen wordt door Centrummanagement Apeldoorn ingeschakeld om de feestverlichting te verzorgen. Voorheen ging hij bij de winkeliers in het centrum persoonlijk met de pet rond om de verlichting te bekostigen en de jaarlijkse onduidelijkheid of er genoeg binnen zou komen werd een heuse ‘feestlichtjessoap’. Sinds alle winkeliers in de binnenstad via reclamebelasting verplicht bijdragen aan de lampjes is dat voorbij. Dit jaar was het echter Sinterklaas die een beetje roet in het eten gooide. Door banieren om de goedheiligman welkom te heten was er minder ruimte voor de lampjes. Pas nadat Sinterklaas zijn hielen had gelicht, kon de Apeldoornse binnenstad volop in het licht baden.



In een deel van het centrum is dat echter al weer voorbij, baalt Ten Veen. De complete deur van de voedingskast bleek te ontbreken, op de hoek van de Hoofdstraat en de Beekstraat. ,,Ik zag het toevallig toen ik er met m'n hond langs wandelde’’, zegt hij. ,,Alliander heeft de voedingskast daarom vanmiddag om veiligheidsredenen weggehaald.’’