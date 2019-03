Sainte Marie in Apeldoorn-Zuid blijft langer in gebruik

KleinGeluk is vorig jaar ontstaan uit een fusie van De Goede Zorg en De Zorgmensen. De organisatie biedt verschillende vormen van ouderenzorg; ze beheert onder meer een aantal woonzorghuizen. Twee daarvan worden verlaten, zo was al bekend: De Veenkamp (Gemzenstraat) en Sainte Marie (Arnhemseweg). Daarvoor in de plaats komt er nieuwbouw op het Julianaterrein (Sprengenweg), op de hoek van Molenstraat-Centrum en Kanaal-Noord, en - op wat langere termijn - op de plek waar nu nog De Veenkamp staat. Op het Julianaterrein verrijst een gebouw voor kleine woongroepen, met een afgesloten binnentuin. In dat gebied zullen nog meer zorgvoorzieningen komen, net als reguliere koop- en huurwoningen. Op de hoek van de Molenstraat-Centrum met Kanaal Noord is de bouw al gaande van een nieuw woon- en zorgcomplex. Dat is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

Verhuizen

De Veenkamp wordt volgend jaar gesloopt. Uiteindelijk komen op die plek nieuwe woningen voor ouderen, onder meer voor KleinGeluk-cliënten met dementie.

Sainte Marie blijft in elk geval tot 2022 nog in gebruik. KleinGeluk is dat overeen gekomen met woningcorporatie Woonmensen, die eigenaar is van het complex aan de Arnhemseweg. Het opschuiven van de datum zorgt ervoor dat KleinGeluk steeds voldoende woningen houdt rondom de verhuizingen naar de nieuwe locaties. En voor een deel van de huidige bewoners betekent het dat zij langer op hun huidige stek wonen.

Er staat nog niet vast wat er daarna met Ste Marie gebeurt, zegt Woonmensen-woordvoerder Rick Evers. ,,In de komende jaren gaan we de verschillende mogelijkheden nog onderzoeken en uitwerken. Voor nu zijn we blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de toekomstplannen van KleinGeluk.’’