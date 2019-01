Sal van Son (97) is nu de laatste getuige van oorlogsdrama bij Het Apeldoornsche Bosch

Oud-Kamervoor­zit­ter Dick Dolman (83) uit Empe overleden

9:36 Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via een overlijdensbericht in NRC bekendgemaakt. Dolman - uit Empe - was volksvertegenwoordiger namens de PvdA en van 1979 tot 1989 voorzitter van de Tweede Kamer. Hij stierf na een kort ziektebed, aldus de familie.