Samed (33) ook met drones niet te vinden, politie gaat met sonarapparatuur water in

Zoektocht naar vermiste Samed (33) gaat door: politie zoekt met drones boven maïsveld

De zoektocht naar de vermiste Samed in Apeldoorn heeft dit weekend nog niets opgeleverd. De politie zoekt vandaag met een droneteam in de buurt van woonzorginstelling ‘s Heerenloo verder. Over de fiets van Samed is wel meer bekend.