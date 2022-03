Samen huilen om Oekraïne tussen de gevallenen in Loenen: ‘Waarom gebeurt dit allemaal’

Het heerlijke zonnetje, de vrolijk fluitende vogels en de vredige stilte pasten eigenlijk helemaal niet bij het zware onderwerp dat op het programma stond op Nationaal Ereveld Loenen. Wie wilde was welkom voor een ‘ingetogen programma’ om letterlijk stil te staan bij de oorlog in Oekraïne.

Kwetsbaarheid

Wie met vragen zat over de oorlog, kon terecht bij onder meer oud-generaal Mart de Kruif en er waren overlevenden, nabestaanden en militairen die uit eigen ervaring konden vertellen wat oorlog met je doet. Maar vooral ook was er ruimte om stil te staan en na te denken over de kwetsbaarheid van vrede en vrijheid.