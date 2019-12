Samen zijn we ieder jaar ‘Weltmeister’

Hij is sinds anderhalf jaar bezig om bedrijven over de grens te trekken en bruggen te slaan. Dat is nodig ook, denkt hij. Over en weer. ,,Nederlandse en Duitse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf denken nog veel in halve cirkels. Ze staan met de rug naar de buren en richten het vizier vooral op hun eigen land,” constateert Pieter Dillingh, senior business developer bij Oost NL.