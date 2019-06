Samenloop voor Hoop in Apeldoorn gaat soepel na emotionele start

Vrouw bestolen door nepagent op A1

14:34 Een Duits kenteken en man die zich in het Engels voordoet als agent. Bij veel mensen zouden de alarmbellen gelijk afgaan, maar een nepagent is er gisteren toch in geslaagd om op de A1 een vrouw haar geld afhandig te maken. De politie Apeldoorn waarschuwt sinds het voorval op haar socialmediakanalen voor nepagenten.