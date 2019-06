Samenwerking Isala en Gelre werpt vruchten af: ernstige complicaties na alvleesklieroperaties ver onder landelijk gemiddelde

video Volkstuin­ver­e­ni­ging Apeldoorn opge­schrikt door nachtelij­ke brand: ‘Misschien moeten we een noodfonds oprichten’

9:08 Ze balen er allemaal goed van, de leden van de Eerste Apeldoornse Volkstuindersvereniging. Een felle brand legde de kweekkas en het schuurtje van één van de leden in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig in de as, brandstichting wordt niet uitgesloten. ,,We hebben vaker last van vernielingen en diefstal, maar dit vind ik wel heel erg’’, zegt voorzitter Jurrie Noordijk.