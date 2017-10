Sandd komt met goedkope postzegels, maar ze zijn nog nauwelijks te koop

In Apeldoorn zijn zes plekken te vinden waar de postzegels verkocht worden en waar de brieven gepost kunnen worden. In de gemeente Deventer gaat het om twee plaatsen, terwijl er in Zwolle nog geen enkel afgifte- of verkooppunt is. Volgens Alice Maatman, woordvoerder van het bedrijf, moet daar snel verandering in komen, alhoewel ze nog geen exacte datum kan noemen waarop een verkooppunt in Zwolle opent.