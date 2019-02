Sandra uit Apeldoorn heeft beste caviaopvang van het land: ‘Ik heb alles voor ze over’

video ‘Scheur’ in Stadhuis Apeldoorn blijkt geen scheur

11:17 De scheur in de vloer van de centrale hal van het Stadhuis in Apeldoorn blijkt geen scheur te zijn. Dat heeft de gemeente Apeldoorn zojuist gemeld na uitvoerige inspectie. De ontdekking van de ‘scheur’ was gisteravond aanleiding om het Stadhuis te ontruimen terwijl de gemeenteraad vergaderde.