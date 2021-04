Sandra uit Apeldoorn helpt sportclubs leden te behouden: ‘De lente lonkt, kom in beweging. Juist nu’

Verkeerde voorstel­ling van zaken: Theater Orpheus in Apeldoorn stuurt ‘coronamail’ over héle oude shows

31 maart Een mondkapje dragen en een verplichte gezondheidsverklaring bij een voorstelling in januari 2019? Bezoekers van Theater Orpheus in Apeldoorn hebben dinsdag een mail gekregen om ze welkom te heten bij al lang gespeelde voorstellingen. Een technische storing, volgens het theater. ‘Van een datalek of hack is geen sprake.’