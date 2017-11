Sanna uit Hoenderloo (15) doet mee met 13 The Musical

videoSanna van Koesveld (15) uit Hoenderloo mag meedoen in '13 de musical'. Ze reist langs theaters in Nederland.

Sanna vindt het een hele eer dat ze mee mag doen in 13 de musical. ,,Ik had al wel vaker auditie gedaan voor producties van FanWork, de musicalschool waar ik al sinds mijn achtste les heb, maar nog nooit mocht ik meedoen. Nu wel en dat vind ik echt heel erg gaaf.''

Sanna speelt in het stuk de cheerleader Marly. ,,Zij is best wel een beetje kattig. Aangezien ik zelf totaal niet zo ben is dat heel grappig om te spelen.''

Het verhaal van de musical gaat over Evan Goldman. ,,Hij woont in New York, maar gaat verhuizen naar het saaie stadje Indiana'', legt Sanna uit. ,,Hij wil vrienden worden met de coole gasten, maar eigenlijk blijken de 'nerds' veel aardiger te zijn.''

In totaal doen dertien jongeren mee aan de musical en het ensemble bestaat uit vijftien spelers. ,,We hebben een jaar lang met z'n allen gerepeteerd, dus we zijn heel hecht geworden'', vertelt Sanna.

Ze wist eigenlijk al van kleins af aan dat ze de kant van het zingen en dansen op wilde. ,,Vanaf groep twee van de basisschool had ik al musicalles en ik zong altijd. Mijn opa maakt ook veel muziek, hij zingt en speelt piano en gitaar, en al snel speelden we vaak samen.''

Drama en dans

Nu zit ze in de derde klas van de havo op de Heemgaard in Apeldoorn. ,,Ik koos daar voor Kunst en Cultuur met onder meer 'drama' en 'dans'. Ik vind het fijn dat je op deze manier gemotiveerd wordt door je school om je mogelijkheden te ontdekken. De uitvoeringen zijn in het weekend, maar ik heb ook weleens gehad dat ik moest repeteren op vrijdag. Gelukkig vinden ze dat op school helemaal niet erg.''

Ooit wil Sanna best eens in een hele grote musical staan, zoals Flash Dance, Soldaat van Oranje of The Lion King. ,,Of in een film spelen, dat lijkt me ook een heel coole ervaring.''

Zondag is 13 de musical te zien in Nieuwegein en op 9 december in Hoofddorp. Ondanks dat ze niet in Apeldoorn spelen, komen er toch veel fans kijken. ,,Mijn opa en oma komen eigenlijk naar elke show en bij de laatste voorstelling komt mijn halve familie kijken.''