Sanne en Viggo (8) uit Apeldoorn staan niet op elkaars tenen: ‘Je moet heel snel de stapjes doen’

MET VIDEO Fietser gewond na aanrijding op beruchte rotonde in Apeldoorn

Een fietser is donderdagmorgen gewond geraakt na een aanrijding met een personenauto op de rotonde Aluminiumweg met de Laan van Westenenk bij Apeldoorn. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.