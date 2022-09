Saunameester Laura Lenders van Bussloo beste opgieter ter wereld

VIDEOLaura Lenders, saunameester in wellness resort Thermen Bussloo, is de wereldkampioen opgieten. Lenders pakte zaterdagavond die titel tijdens het WK Opgieten, dat gehouden werd in de sauna in Bussloo.

In het gloednieuwe Sauna Theater van Thermen Bussloo streden de beste saunameesters ter wereld een week lang om de titel ‘wereldkampioen opgieten 2022’. Het internationale deelnemersveld trok ‘opgiettoppers’ uit onder meer Polen, Italië, Duitsland, Zwitserland, Scandinavië, Hongarije, Roemenië én voor het eerst dit jaar Japan. Via voorrondes plaatsten zij zich voor het WK in de gemeente Voorst.

Kolen

Het zijn shows die bol staan van licht- en geluidseffecten, maar die draaien om het opgieten. Het gieten van water op de hete kolen in de sauna zorgt ervoor dat er stoom vrijkomt en daarmee gaat de luchtvochtigheid in de sauna omhoog. De saunameesters die meedoen aan het WK, voegen daar geuren aan toe en zwaaien met handdoeken om de geuren door de hele sauna te verspreiden.

Alle saunameesters werden door een internationale jury beoordeeld op diverse aspecten zoals thema, geuren/dosering en techniek. Het WK is het grootste sauna-evenement van het jaar, georganiseerd door de belangengroep van internationale saunabedrijven (Aufguss - WM).

Thuiswedstrijd

Met haar opgietshow ‘Two Blue Lines’ ontving Lenders de hoogste jurybeoordeling. Voor Lenders was het een thuiswedstrijd, want zij werkt als opgietster in Thermen Bussloo. Ze werd eerder dit jaar al de beste opgieter van Nederland.

In de categorie teams ging de WK-titel naar het Italiaanse duo Simone Mannelli & Massimo Gelli. Carline van den Heuvel, Dyllan Kidman en René Duits van Thermen Soesterberg pakten de bronzen medaille.

De show van Lenders is de komende weken veelvuldig te zien in het Sauna Theater van Thermen Bussloo. De toegang is inbegrepen bij de dagentreeticket tot Thermen.