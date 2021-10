Saxion helpt Eper vakantieparken met overstap naar duurzame energie: ‘Gasten zien liever nieuw zwembad’

Drie Apeldoor­ners zouden verliefde vrouw misbruiken als prostituee

15 oktober ‘Jouw armen die in het begin zo veilig voelden. Ik wist niet wat voor vreselijke dingen die me aan zouden doen. Jouw mond die me zo teder kuste. Ik kon me niet voorstellen dat daar ooit zulke lelijke woorden uit zouden komen.’ Een jonge vrouw deed vrijdag met horten en stoten haar verhaal in de Lelystadse rechtbank. Ze zegt dat haar ex haar dwong tot prostitutie. ,,Ik moest mezelf uitzetten om die periode door te komen.’’