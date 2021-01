Saxion laat studenten tegen betaling oppassen bij docenten zodat zij les kunnen geven

Check jouw plaats KAART | Coronabe­smet­tin­gen in regio nemen toch ineens weer toe (en Staphorst is het middelpunt)

27 januari In deze regio is het aantal coronabesmettingen ten opzichte van een dag eerder gestegen. Er zijn duidelijk meer positieve tests genoteerd. Op de coronakaart heeft echter, net als gisteren, slechts één gemeente de zorgelijke donkerrode kleur. Dit keer is dat Staphorst.