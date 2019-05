Schaakjuf Carla stopt na ruim dertig jaar les aan kinderen van de Sjofar en de Horst

,,Mijn zoontje had meegedaan met een Apeldoorns kampioenschap terwijl er nog geen schaakclub was. En bij het Gelders kampioenschap eindigde zijn groepje op een gedeelde eerste plek. De man die het organiseerde liet ze toen een pionnetje trekken en toen trokken ze net de verkeerde kleur. De andere kleur mocht door. Toen besefte ik dat als ze een puntje meer hadden gemaakt, dat ze door waren gegaan. Dus ben ik de schaakclub gestart. Bij het kampioenschap in 1989 werden we kampioen van de basisscholen in Apeldoorn. Daarmee verdreven we de Wingerd, die altijd won. We werden toen ook nog Gelders kampioen. Op het Nederlands kampioenschap werden we vierde, geloof ik. En de jaren daarop eindigden we ook steeds heel hoog.’’