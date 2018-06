Schaapscheerderstraditie in Loenen gered

Apeldoorns kunstmuse­um in openlucht weer iets groter

3 juni Het Sprengenpark in Apeldoorn is een beeld rijker: een torso van een jong meisje. Het werk is zondag onthuld. Eja Siepman van den Berg maakte het in opdracht van de gemeente Apeldoorn. Die opdracht hoort bij het winnen van de Wilhelminaring.