Schaatsen onder idyllische omstandigheden in de Apeldoornse Parken: ‘Maar kijk uit voor de wakken’

VIDEO Morgen nieuwe verkeers­maat­re­ge­len in Steenwij­ker­land, schaats­pret van korte duur in Zutphen

19:21 Oost-Nederland genoot vandaag weer massaal van het winterweer. Op een aantal bevroren wateren werden de eerste liefhebbers al vroeg op de ijzers gespot. Maar naast alle schaatspret waren er ook minder leuke gevolgen van het winterweer, met name in het verkeer. Vanochtend stonden er lange files door vorstschade aan de weg. Aan het einde van middag zagen meerdere gemeenten zich genoodzaakt om schaatsers van het ijs te halen, omdat de veiligheid in het geding kwam.