Schaatsenverkoper Van Benthem in Apeldoorn slijpt zich een slag in de rondte

Op de laatste werkdag van de week is het een komen en gaan van klanten die hun ijzers willen laten slijpen of die nu toch overwegen een nieuw paar schaatsen aan te schaffen.

,,En dat terwijl er nu nog niet eens ijs ligt. Maar met drie goede nachten vorst kan er volgende week echt wel geschaatst worden'', durft Van Benthem wel te stellen. In een paar dagen tijd heeft Van Benthem, broer Evert won twee keer de Elfstedentocht, toch zeker al 100 schaatsen geslepen. ,,Het is zwaar werk, dat slijpen. Mijn slijper is zelfs al even uitgevallen, door de hoeveelheid die hij achter elkaar slijpt. Ik wissel het af met de verkoop in de winkel.'' Nog voordat hij weer een paar klaar kan maken, klinkt de deurbel van de winkel alweer.