Schade aan dure vazen in Paleis Het Loo

PVV: Apeldoornse woningen reserveren voor Turkse ouderen is rampzalig plan

15:24 Turkse ouderen die lege appartementen toegewezen krijgen in een seniorencomplex in Apeldoorn. De PVV noemt het een rampzalig plan, waarmee de flat in een ‘klein-Turkije’ verandert. Dat blijkt uit een brief waarin de partij Kamervragen stelt aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.