Schadeclaims na aanslag Koninginnedag Apeldoorn ‘zeldzaam hoog’

Milieuzorg nu op de bres voor ‘monumenta­le’ kastanje in Apeldoorn

7:23 Ging het eerst om ‘massale bomenkap’, deze keer draait het in het Apeldoornse Julianakwartier om één monumentale boom. Die gaat bezwijken als er nog drie tot vier woningen worden ‘gepropt’ in het gebied van het voormalige Julianaziekenhuis, vreest Milieuzorg. De belangengroep is vastberaden om dat te voorkomen.