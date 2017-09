Schatkist vaart wel bij flitspaal Jachtlaan

Sinds 2002 staat er een paal aan de Jachtlaan, waar automobilisten als het niet extreem druk is gemakkelijk in de verleiding komen om iets te hard te rijden. De groene paal was na twaalf jaar aan vervanging toe en maakte in 2014 plaats voor de huidige, die 24 uur per dag actief is. Het is de enige flitspaal die binnen de stadsgrenzen van Apeldoorn staat.

,,Het is even lastig om terug te halen waarom is gekozen voor deze locatie'', geeft de gemeente aan. ,,In principe wordt die bepaald door geregistreerde ongevallen en eerder uitgevoerde snelheidsmetingen. In 2014 is de gemeente ook niet betrokken geweest bij heroverweging van de locatie.'' Een groot aantal flitspalen verdween in die periode. Vorig jaar werd duidelijk dat het aantal flitspalen in Nederland in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd was.

Schatkist

Het geld van de uitgedeelde bekeuringen gaat via het CJIB naar de algemene schatkist van het Rijk. Het aantal verkeersboetes was afgelopen jaar in Nederland een stuk hoger dan het jaar daarvoor. Aan de Jachtlaan is dat echter niet het geval. Daar werd in 2015 nog 805.252 euro aan bekeuringen uitgedeeld, vorig jaar bijna anderhalf ton minder.