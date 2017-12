Scheiden zonder ellende? Kan best, vindt Relatiedesk in Apeldoorn

Scheiden doet lijden, maar dat laatste willen ze in Apeldoorn het liefst zo veel mogelijk beperken. Als eerste gemeente in Nederland heeft Apeldoorn een relatiedesk voor stellen die uit elkaar willen. Wat blijkt? Er is veel onwetendheid. Soms belanden mensen zelfs onnodig in de bijstand.

Ongeveer dertig stellen hebben zich in de eerste drie maanden gemeld bij de nieuwe Relatiedesk in Apeldoorn. Mensen met relatieproblemen kunnen er informatie inwinnen over hoe ze het beste uit elkaar kunnen gaan, of tips krijgen hoe ze samen aan een betere toekomst kunnen werken. ,,Het woud aan informatie dat op je afkomt wanneer je op Google scheiden intikt'', zegt initiatiefnemer Martin van Randwijk, ,,brengen wij terug tot een paar bomen. Vervolgens is het aan onze bezoekers te kiezen voor de boom die het beste bij hen past.''

Van Randwijk is als maatschappelijk werker verbonden aan de Apeldoornse welzijnsinstantie Stimenz. ,,Daar ben ik jaren geconfronteerd met de gevolgen van vechtscheidingen'', aldus Van Randwijk. ,,Heel vaak krijg je het gevoel dat veel leed onnodig is. Door onwetendheid worden er verkeerde beslissingen genomen. Een aantal mensen belandt na een scheiding in de bijstand. Anderen moeten een beroep doen op sociale woningbouw. De gezondheid heeft vaak te lijden onder een scheiding. Jeugdzorg wordt ingeschakeld. Er worden veel juridische kosten gemaakt. De agenda van rechtbanken raakt overvol door echtscheidingszaken. De noodzaak tot preventie is kortom groot.''

Advies

Wie in de gemeente Apeldoorn woont, kan gratis bij de Relatiedesk aankloppen. Naast een maatschappelijk werker schuift daar een mediator aan bij de adviesgesprekken. ,,Het is niet ons uitgangspunt dat we mensen op andere gedachten brengen, om een scheiding te voorkomen'', zegt Van Randwijk. ,,Maar dat is al wel gebeurd. De stap naar scheiding wordt wel eens te lichtvoetig gezet. Dan zit er nog volop rek in een relatie, zonder dat partners dat zelf zien.''

In zijn zoektocht preventief stappen te kunnen zetten kwam Randwijk in contact met Apeldoornse Mediators. Bij dat collectief vond hij direct gehoor. ,,Ook wij zagen dat scheidingen te voorkomen zijn als de partners er op tijd bij zijn'', zegt Jeroen Pieterse. ,,Uit Engels onderzoek blijkt dat ruim de helft van de gescheiden koppels achteraf spijt heeft. Als mediator van scheidende stellen hoor ik heel vaak 'dit is de eerste keer dat we weer goed met elkaar in gesprek zijn'. Wij kunnen in een gesprek scherp krijgen of mensen handelen uit onmacht omdat ze geen alternatief zien, of dat er toch nog kansen zijn.''

,,Op internet vind je allerlei partijen die beloven dat je bij hen snel en goedkoop kunt scheiden'', zegt Van Randwijk. ,,Maar wat is de beste route? Hoe regel je het goed voor de kinderen? Iedere relatie is uniek, dat geldt ook voor iedere scheiding. Als je ver uit elkaar ligt is een advocaat waarschijnlijk de beste oplossing. Als je nog on speaking terms bent kan een mediator uitkomst bieden, of kun je online de scheiding regelen.''

Het Apeldoornse project wordt in het hele land gevolgd, weten Van Randwijk en Pieterse. ,,Dit een interessante ontwikkeling.''