Scherven brengen geen geluk: A1 tussen Apeldoorn en Bathmen dicht, 22 km file en anderhalf uur vertraging

PvdD wil vuurwerk­ver­bod bij alle kinderboer­de­rij­en, hertenkam­pjes en stiltege­bie­den in Gelderland

15:11 In het stiltegebied van Wiesel bleek het afgelopen jaarwisseling niet haalbaar, maar als het aan de Partij voor de Dieren ligt worden alle stiltegebieden in Gelderland aangewezen tot vuurwerkvrije zone. Ook rondom alle kinderboerderijen, hertenparken en maneges en in natuurgebieden moet vuurwerk worden verboden, bepleit de PvdD.