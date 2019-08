Scherven, geduld en plakband maken meer duidelijk over dineren aan koninklijke tafels

Op een gedekte tafel voor een koninklijk diner zal alles wel tot in het kleinste detail kloppen. En daarbij speelt geld geen rol - toch? Nou, dat het op sommige momenten genuanceerder ligt, is mede dankzij een verzameling scherven en bijzonder speurwerk duidelijk geworden.

Klus

Het is een klus van jewelste: de voorbereiding op heropening van Paleis Het Loo, en verhuizing van de collectie naar het Collectie Centrum Nederland. In dat nieuwe depot in Amersfoort brengen ook het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed objecten onder die niet permanent tentoongesteld worden.

Voor Paleis Het Loo is dat aanleiding om 160.000 voorwerpen na te lopen op conditie en de vraag of alle kenmerken goed zijn vastgelegd. Bij die werkzaamheden kwam een tijd geleden een partij scherven in beeld. Het Loo riep de hulp in van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn. Die is het gelukt om drie schalen uit een onbekend servies te reconstrueren. Met geduld, gepuzzel en stukjes plakband.

Fantastisch

Voor conservator Kristin Duysters was dat aanleiding om op zoek te gaan naar de achtergronden. ,,Het merk aan de onderzijde van de schalen kwam mij bekend voor, uit mijn archiefonderzoek naar koninklijke serviezen bij de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag. Dat vroeg om extra onderzoek. Het is fantastisch als je dan daadwerkelijk iets vindt in de archieven over dit servies.’’ Want Duysters achterhaalde onder meer de nota van het servies uit begin vorige eeuw. Haar bevindingen geven een mooi inkijkje van de logistiek achter de paleizen. Ze heeft er een boeiende blog over geschreven op de website van Paleis Het Loo. Daarin is onder meer te lezen hoe de hofmaarschalk voor aanschaf van het servies over de prijs in onderhandeling gaat. En dat uiteindelijk gekozen is voor een sobere variant - zonder kroontjes op het porselein.

Ratjetoe

Bijzonder is een foto waarop het bewuste servies opduikt. Gemaakt tijdens het inhuldigingsdiner van koningin Juliana op 6 september 1948. ‘Kort na de Tweede Wereldoorlog waren er nog weinig complete serviezen over in de koninklijke paleizen. Om aan de juiste aantallen te komen, werden daarom soms zelfs meerdere serviezen gecombineerd bij één diner.’ Vandaar dat er ‘een ratjetoe aan terrines’ op het buffet te zien is. De conclusie daarom: het is zeker niet altijd pracht en praal.

Belangrijk