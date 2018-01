Schietende kasteelbroer Loenen blijft in de bak

Justus R. heeft een jarenlange drugsverslaving. Volgens Alexander werd zijn broer voor tonnen uitgekocht bij het overlijden van zijn ouders. Zelf zucht hij onder een zware hypotheeklast voor het kasteel. Justus betrad op de oktobermaandag met de oude Mauser - een geweer nog van zijn opa - het dak van het kasteel en schoot éénmaal in de lucht. Niettemin neemt het Openbaar Ministerie de actie zwaar op: het gebeurde net toen er op het voorplein een excursie zou beginnen. Het was de uitbarsting die al lang sluimerde, jarenlang was er sprake van stalking en treiterijen, waarvoor in september een contactverbod en een gebiedsverbod werden gevraagd - die de rechter inmiddels heeft opgelegd.

Pieter Baancentrum

Aan de inhoudelijke kant van de kwestie kwam de meervoudige kamer in de rechtbank te Zutphen vanochtend niet toe. Volgens de psycholoog die Justus onderzocht is er sprake van een ernstige psychiatrische stoornis, waarvoor tbs of gedwongen opname in een psychiatrische kliniek misschien nodig zullen blijken. De aanklager wil zelfs dat Justus in het Pieter Baancentrum wordt geobserveerd. Daar voelt de rechtbank niets voor, maar een grondige psychiatrische rapportage moet er wel komen. Volgens de advocaat had Justus geen kwaad in de zin, het was slechts bedoeld om 'de aandacht te trekken.' De zaak, zo is de bedoeling, gaat binnen drie maanden verder.