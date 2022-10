Schietpartij in Apeldoorn geen incident: kogels vliegen structureel in het rond

video Deze opvallende bol op de Veluwe gaat verdwijnen: tijd om naar binnen te gaan

Is het een watertoren? Een sterrenwacht? Een raketsilo? De grote bol die tussen Uddel en Garderen net boven de bomen uitpiept, prikkelt de fantasie. Tegelijk is het voor sommigen een Veluws monument. Maar het eind komt in zicht voor de installatie. Hoogste tijd om eens binnen te kijken.

9 oktober