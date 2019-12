Schietpartij vannacht in De Sikkel in Apeldoorn

Volgens een ooggetuige ging de politie met meerdere eenheden in kogelwerende vesten op de melding af en werden in de wijk kogelhulzen gevonden. Ook werden bivakmutsen en een auto die in een tuin stond, met daarnaast een mobiele telefoon aangetroffen. Volgens de getuige zou er ook een jongeman aangehouden zijn. Het is onduidelijk of hij slachtoffer of dader is. Volgens een buurtbewoner waren er voor de komst van de politie meerdere knallen te horen.

De auto die half in een tuin stond had forse schade opgelopen, zo was de velg van de auto kapot en was de band lek. Verder was een ruit van de auto kapot. De politie heeft aan een kant een doek over de auto gelegd om iets af te dekken. Wat dat is is onduidelijk. Vorige maand vond er ook een beschieting plaats in Apeldoorn. Toen was dat in de Gentiaanstraat.