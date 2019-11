Schietpartij wekt bewoners van de Apeldoornse Gentiaanstraat in het holst van de nacht

Buurtbewoners belden alarmnummer 112 nadat ze omstreeks 23.45 uur de schoten hoorden. Veel mensen hoorden het kabaal en liepen in het holst van de nacht de straat op. Agenten hebben vervolgens meerdere kogels of kogelhulzen gevonden op straat. In een Mercedes in de straat werden kogelgaten aangetroffen. Wat de aanleiding is voor de schoten, is onduidelijk.