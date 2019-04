Schilder Kwast uit Apeldoorn veegt concurrentie weg: hij is de op één na beste amateurschilder van ’t land

Heel even was daar de hoop. Toen Nard Kwast in het Amsterdamse Rijksmuseum de technische opdracht won, begon hij er zelf ook in te geloven. ,,Je bent zo dichtbij en ik kreeg alleen maar goede kritieken. Het was zo spannend. Het publiek gaf Sebas en mij nagenoeg evenveel stemmen, maar uiteindelijk koos de vakjury voor zijn werk. Omdat het iets meer vernieuwend was, zo begrijp ik. Jammer, ik moest echt even slikken. Maar dat gevoel was snel weg, hoor’’, reageert de nuchtere Apeldoorner na de finale van tv-serie Project Rembrandt.

Kwast won overigens de technische opdracht, het naschilderen van Rembrandts Zelfportret als de apostel Paulus. Daarvoor brachten de vier finalisten een etmaal door in het Rijksmuseum. Slapen deed Nard er niet. ,,Ik heb amper een oog dichtgedaan, het was zo bijzonder. Bizar ook. En dan win je ook nog. Wat wil je nog meer, dacht ik bij mezelf. En zo voelt het nu ook. Het is heel mooi om dit alles mee te maken. Wie kan nu zeggen dat-ie 24 uur in het Rijksmuseum is geweest?’’

Open haard

Naast de technische opdracht moesten de kandidaten een eigen werk afleveren. De vakjury verkoos het schilderij van Sebas boven dat van Nard. De laatste koos voor het thema ‘nieuw begin’. ,,Bij dit werk ben ik heel erg bij mezelf gebleven. Ik heb mijn vader afgebeeld. Hij verbrandt brieven in de open haard in mijn huis. Soms moet je dingen wegdoen om ruimte te maken voor nieuwe dingen. Mijn zoon staat achter mijn vader. Het leverde net een paar stemmen te weinig op, maar zelf ben ik er heel blij mee. De jury was vol lof over het verhaal en de techniek. Dat steek ik dan maar weer mooi in mijn zak.’’

Kwast zegt dankzij Project Rembrandt vooral veel zelfvertrouwen te hebben gekregen. ,,En dat is de basis. Ik wil zo graag schilderen, maar soms denk ik te veel na. Ik moet gewoon doen. Als ik vroeger een portret schilderde, maakte ik altijd eerst een foto. Nu weet ik dat ik het zonder kan, ik heb die foto helemaal niet nodig. Het moet uit mijzelf komen.’’

En wat staat er vandaag op het programma?