Schilderij van Tessa (9) uit Apeldoorn uitgekozen voor tentoonstelling in het Rijksmuseum

Animo voor tiny house is in Apeldoorn tot nu toe klein

8:51 Er is tot nu toe weinig animo voor een zogenoemd tiny house in Apeldoorn. Daarbij is het ook de vraag of de gemeente die kleine huisjes op de juiste manier mogelijk gaat maken, klinkt het in de lokale politiek. Toch is het de moeite een experiment te houden, vindt bijna iedereen.