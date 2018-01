Schimmel en vocht in huurhuizen Beekbergen

video Zwaar materieel nodig voor wankelende boom in Twello

20:56 Met twee hoogwerkers is vanavond een woning aan de Rijksstraatweg in Twello gered van een boom die dreigde om te vallen. De storm van vandaag had de boom aan het wankelen gebracht en die kon daardoor óf op de nabijgelegen woning vallen óf over de weg heen vallen.