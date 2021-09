Schoenen gaan met liefde uit voor uniek kijkje in Apeldoornse moskee: ‘Normaal kom je hier helemaal niet binnen’

Inclusie rode draad Open Monumenten­da­gen in Apeldoorn: moskee en meisjes­wees­huis openen de deuren

9 september Niet alleen het monument maar vooral de invulling staat komend weekend centraal tijdens de Open Monumentendagen in Apeldoorn. Met ‘Mijn monument is jouw monument’ als hoofdthema is dit jaar gekeken naar toegankelijkheid, verbinding en gastvrijheid. Zo kan er voor het eerst een kijkje worden genomen in Eyüp Sultan Moskee: geen monument, wel religieus erfgoed.