Scholen en sportclubs gaan bijna open, wanneer kunnen kinderen weer zwemmen in Apeldoorn?

Nu kinderen tot 12 jaar weer welkom zijn op hun school en sportclub, vragen veel ouders zich af wanneer ze de zwemles mogen hervatten. ,,Wij houden ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Dat houdt in dat er in Malkander en Het Kristal tot 20 mei sowieso dicht zijn’’, zegt Remko Schnitger van beheerbedrijf Accres. ,,We zijn nu al wel aan het kijken hoe we het qua ruimte in kunnen vullen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een eenrichtingsroute in de kleedkamers.’’