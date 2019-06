Scholier (16) uit Apeldoorn blij; zijn sleutelbos is terecht

Van de twee mogelijkheden die Apeldoorn hiervoor biedt - via internet of bij de gemeente afleveren - kon de 77-jarige Apeldoornse geen gebruik maken. Francina Weijerman beschikt namelijk niet over internet en is bovendien is slecht ter been. Ook in haar omgeving kent ze geen mensen die de sleutelbos bij de gemeente konden afleveren. Ze is boos dat ze de sleutels niet op een andere manier, bijvoorbeeld via een koerier van de gemeente Apeldoorn, op de betreffende afdeling kon krijgen. En dus lag de sleutelbos dagenlang bij haar thuis.