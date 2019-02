Scholieren negeren verbod Veluwse Onderwijsgroep op deelname klimaatdemonstratie

De school had de gang naar het Malieveld verboden. In een brief aan de ouders en scholieren hadden de directies aangegeven geen toestemming te geven om actie te voeren in Den Haag. ,,We behandelen hun afwezigheid dan ook als ongeoorloofd en gaan in gesprek met deze leerlingen,’’ aldus een woordvoerder van de Veluwse Onderwijsgroep. ,,Hen wacht passende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een presentatie over het klimaat of het opruimen van plastic afval.’’