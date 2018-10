Scholieren uit Apeldoorn schrijven eigentijds kerstlied

Meer dan 250 kappers in Apeldoorn? ‘Er zijn genoeg klanten’

27 oktober Meer dan 250 kappers in Apeldoorn, is dat wel een ‘normaal’ aantal voor een stad als Apeldoorn? Burgemeester John Berends vindt dat aantal erg hoog. Volgens hem is het een ontwikkeling die om ‘alertheid en scherpte’ vraagt. Net als de opkomst van de vele zonne- en nagelstudio's. Wat vinden de kappers?